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Marktkap. 5,47 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Jefferies & Company Inc.

CTS Eventim Buy

19:31 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
58,00 EUR 0,20 EUR 0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe insgesamt gute Kennziffern abgeliefert und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe trotz negativer Sonderfaktoren die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,25 €		 Abst. Kursziel*:
77,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,41%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

19:31 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
21.05.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 CTS Eventim Buy UBS AG
13.05.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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