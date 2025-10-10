DAX 24.241 -1,5%ESt50 5.531 -1,7%MSCI World 4.240 -2,3%Top 10 Crypto 15,32 -7,4%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 96.676 -0,8%Euro 1,1602 +0,0%Öl 62,09 -4,8%Gold 4.018 +0,0%
Dürr Aktie

WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

UBS AG

Dürr Neutral

08:01 Uhr
Dürr Neutral
Aktuell gebe es keine eindeutigen Kurstreiber für die Aktien des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher werde die Stimmung gegenüber Dürr weitgehend von der immer noch eher zurückhaltenden Stimmung gegenüber deutschen Automobilherstellern geprägt, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Zusammenfassung: Dürr Neutral

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,76 €		 Abst. Kursziel*:
13,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

