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Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

16:11 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
48,09 EUR 0,27 EUR 0,56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Philippe Houchois verwies am Mittwoch auf die Telefonkonferenz des US-Lastwagenherstellers Paccar, die als positiv zu werten sei für den US-Lkw-Zyklus im Jahr 2027 sowie für die Aussichten des europäischen Marktes in diesem Jahr./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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