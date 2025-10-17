DAX 24.050 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,77 +1,2%Nas 22.954 -1,9%Bitcoin 86.724 -1,0%Euro 1,1646 +0,5%Öl 63,15 +0,8%Gold 4.200 +0,1%
Delivery Hero Aktie

18,01 EUR -0,52 EUR -2,81 %
STU
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

17:36 Uhr
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
18,01 EUR -0,52 EUR -2,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der Essenslieferant sei zurück auf Erfolgskurs, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für diese Einschätzung nannte der Analyst zwei Gründe: Die Lösung eines strukturellen Problems dürfte das Korea-Geschäft wieder auf Wachstumskurs bringen und Delivery Hero als gut vorbereiteter Marktführer dürfte sich trotz der Konkurrenz des Lieferservices Keeta behaupten können./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,38 €		 Abst. Kursziel*:
120,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
124,88%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

15:21 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
12:51 Delivery Hero Buy UBS AG
10:51 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
10:41 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Ausblick bestätigt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt
dpa-afx ROUNDUP 2: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag
dpa-afx ROUNDUP: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
Dow Jones INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero weiter erholt - JPMorgan: Bericht Erleichterung
Dow Jones Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
