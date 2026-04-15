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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

20:16 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts einer womöglich größeren Reform des EU-Übernahme-Regelwerks glaubt Analyst Giles Thorne wieder mehr an eine Übernahme von Delivery Hero durch Prosus, wie er in einem Kommentar am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,57 €		 Abst. Kursziel*:
63,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,32%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

20:16 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Delivery Hero Buy UBS AG
09.04.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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