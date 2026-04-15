Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,27 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts einer womöglich größeren Reform des EU-Übernahme-Regelwerks glaubt Analyst Giles Thorne wieder mehr an eine Übernahme von Delivery Hero durch Prosus, wie er in einem Kommentar am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,57 €
|Abst. Kursziel*:
63,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,32%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
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|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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