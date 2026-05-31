Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,23 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. In der Vorwoche hatte Analyst Giles Thorne in einem fiktiven "Brief an Brüssel" die Wettbewerbshüter aufgefordert, ihre Kartellauflagen gegen Prosus im Zuge der Übernahme von Just Eat zu überprüfen. Diese hatten dazu geführt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero abbauen musste, und so Uber einen Übernahmevorstoß ermöglicht. In einem weiteren fiktiven Schreiben begrüßte er nun die tatsächliche Überprüfung der Auflagen. Er sieht Prosus als Vertreter der europäischen Souveränität im Technologie-Bereich./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,83 €
|Abst. Kursziel*:
12,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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