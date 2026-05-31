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Marktkap. 11,23 Mrd. EUR

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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

14:26 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
37,89 EUR 1,39 EUR 3,81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. In der Vorwoche hatte Analyst Giles Thorne in einem fiktiven "Brief an Brüssel" die Wettbewerbshüter aufgefordert, ihre Kartellauflagen gegen Prosus im Zuge der Übernahme von Just Eat zu überprüfen. Diese hatten dazu geführt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero abbauen musste, und so Uber einen Übernahmevorstoß ermöglicht. In einem weiteren fiktiven Schreiben begrüßte er nun die tatsächliche Überprüfung der Auflagen. Er sieht Prosus als Vertreter der europäischen Souveränität im Technologie-Bereich./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,83 €		 Abst. Kursziel*:
12,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

28.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 Delivery Hero Buy UBS AG
26.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
25.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
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