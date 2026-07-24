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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Hold

08:01 Uhr
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 41,50 Euro gesenkt. Analyst Giles Thorne verwies in einem am Freitagabend vorgelegten Kommentar auf die Übernahmeabsicht des US-Konkurrenten Uber. Dieser habe Mitte Juli eine Offerte von 41,50 Euro je Aktie des Essenlieferanten abgegeben. Thorne geht daher davon aus, dass der US-Fahrdienstvermittler die Übernahme im vorgeschlagenen Zeitrahmen, der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, abschließen werde. Entsprechend passte er sein Kursziel an den vorgeschlagenen Übernahmepreis an und rät zum Halten der Delivery-Hero-Aktie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,16 €		 Abst. Kursziel*:
8,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:01 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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