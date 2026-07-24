Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,73 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 41,50 Euro gesenkt. Analyst Giles Thorne verwies in einem am Freitagabend vorgelegten Kommentar auf die Übernahmeabsicht des US-Konkurrenten Uber. Dieser habe Mitte Juli eine Offerte von 41,50 Euro je Aktie des Essenlieferanten abgegeben. Thorne geht daher davon aus, dass der US-Fahrdienstvermittler die Übernahme im vorgeschlagenen Zeitrahmen, der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, abschließen werde. Entsprechend passte er sein Kursziel an den vorgeschlagenen Übernahmepreis an und rät zum Halten der Delivery-Hero-Aktie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,16 €
|Abst. Kursziel*:
8,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
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|Jefferies & Company Inc.
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|Barclays Capital
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|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|16.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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