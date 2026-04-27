Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 48,03 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Outperform
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Roland Pfänder am Dienstag nach dem Quartalsbericht vom Vorabend. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:21 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:30 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Oddo BHF
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
265,70 €
|Abst. Kursziel*:
12,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
267,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name:
Roland Pfänder
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
