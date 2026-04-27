Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 48,03 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
Symbol DBOEF

Oddo BHF

Deutsche Börse Outperform

08:56 Uhr
Deutsche Börse Outperform
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Roland Pfänder am Dienstag nach dem Quartalsbericht vom Vorabend. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Outperform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Oddo BHF		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
265,70 €		 Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
267,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
Analyst Name:
Roland Pfänder 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

