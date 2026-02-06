DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
Deutsche Börse Aktie

214,00 EUR -1,10 EUR -0,51 %
STU
Marktkap. 39,42 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
WKN 581005

ISIN DE0005810055
ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF
Symbol DBOEF

Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

09:11 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG
214,00 EUR -1,10 EUR -0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan attestierte dem Börsenbetreiber und Finanzdienstleister ein starkes strukturelles Wachstum. Zudem seien die Aktien unterbewertet, hieß es am Montag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 01:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
216,10 €		 Abst. Kursziel*:
34,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
214,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,51%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

09:11 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
26.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
23.01.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagmittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag leichter
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
