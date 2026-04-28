NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,30 €
|Abst. Kursziel*:
26,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,34%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|09:01
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|20.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|20.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|09:01
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research