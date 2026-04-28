Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Geely, Siltronic, TRATON im Fokus
Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt
Deutsche Bank Aktie

26,47 EUR -0,81 EUR -2,97 %
31,95 USD +0,04 USD +0,13 %
Marktkap. 51,6 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Bank Neutral

09:01 Uhr
Deutsche Bank Neutral
Deutsche Bank AG
26,47 EUR -0,81 EUR -2,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,30 €		 Abst. Kursziel*:
26,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,34%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

09:01 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.04.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
20.04.26 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

dpa-afx Zahlenvorlage Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Bank überrascht mit Gewinnsprung - Aktie sackt ab
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start um seinen Vortagesschluss
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 34,50 Euro
dpa-afx Deutsche Bank: Analysten erwarten geringeren Quartalsgewinn
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Nachmittag an
Zacks Deutsche Bank (DB) to Report Q1 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Deutsche Bank: US Crypto Adoption Rebounds, But Bitcoin&#39;s Path To $120,000 Remains Uncertain
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Benzinga Deutsche Bank Bags $100 Million Betting Against Software Debt
