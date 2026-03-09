DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2210 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus
CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger
Deutsche Beteiligungs Aktie

24,75 EUR +0,05 EUR +0,20 %
STU
Marktkap. 436,14 Mio. EUR

KGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol DEUBF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Beteiligungs Buy

09:41 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs AG
24,75 EUR 0,05 EUR 0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Geschäftszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Diese deckten sich mit den revidierten Zielvorgaben der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,55 €		 Abst. Kursziel*:
46,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,45%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

09:41 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

dpa-afx Zahlen präsentiert Aktie gefragt: Deutsche Beteiligungs AG schließt Geschäftsjahr 2025 profitabel ab Aktie gefragt: Deutsche Beteiligungs AG schließt Geschäftsjahr 2025 profitabel ab
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stabile Entwicklung trotz anspruchsvoller Marktlage; Investitionen auf Rekordniveau
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stable performance despite challenging market conditions; record level of investments
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG resolves prolongation of current share buyback
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
