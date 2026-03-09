Deutsche Beteiligungs Aktie
Marktkap. 436,14 Mio. EURKGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7
Symbol DEUBF
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Geschäftszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Diese deckten sich mit den revidierten Zielvorgaben der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG
Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy
|Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,55 €
|Abst. Kursziel*:
46,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,45%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
