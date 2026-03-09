Jefferies & Company Inc.

Deutsche Beteiligungs Buy

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Geschäftszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Diese deckten sich mit den revidierten Zielvorgaben der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG