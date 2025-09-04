DAX 23.667 -0,2%ESt50 5.369 +0,0%Top 10 Crypto 15,96 +3,8%Dow 45.646 -0,1%Nas 21.973 +0,4%Bitcoin 97.199 +2,0%Euro 1,1724 +0,1%Öl 67,00 +0,7%Gold 3.651 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Oracle 871460 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DEUTZ Aktie

Kaufen
Verkaufen
DEUTZ Aktien-Sparplan
9,31 EUR -0,05 EUR -0,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,38 Mrd. EUR

KGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 630500

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006305006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DEUZF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

DEUTZ Buy

14:16 Uhr
DEUTZ Buy
Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
9,31 EUR -0,05 EUR -0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 10,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zehnprozentige Kapitalerhöhung habe nicht überrascht und stärke die Position des Motorenbauers für die nächste Fusions- und Übernahmewelle, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Ergebnisprognosen (EPS) an die gestiegene Aktienzahl an./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
10,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,27 €		 Abst. Kursziel*:
17,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,14%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

14:16 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
24.07.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Dow Jones Erstes Geschäftshalbjahr Inditex-Aktie mit Kurssprung: Zara-Mutter steigert Umsatz, bleibt aber hinter Prognosen zurück Inditex-Aktie mit Kurssprung: Zara-Mutter steigert Umsatz, bleibt aber hinter Prognosen zurück
dpa-afx ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex startet hoffnungsvoll in den Herbst - Kursplus
dpa-afx Zara-Mutter Inditex startet hoffnungsvoll in den Herbst - Halbjahr durchwachsen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Inditex-Aktie: Experten empfehlen Inditex im August mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
Zacks Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) is a Solid Choice
Zacks 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) Is a Great Growth Stock
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
Financial Times Inditex chief says conditions for Russia return ‘certainly not’ in place
Financial Times Nestlé proposes former Inditex chief Pablo Isla as new chair
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
Zacks Industria de Diseno Textil (IDEXY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Industria de Diseno Textil (IDEXY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen