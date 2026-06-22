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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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51,14 EUR -0,30 EUR -0,58 %
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 57,42 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

18:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
51,14 EUR -0,30 EUR -0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach dem angekündigtem Abgang der langjährigen Finanzchefin Melanie Kreis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Nachricht komme unerwartet, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Die Expertin bezeichnete Kreis als sehr starkes Mitglied des Führungsteams. Ihr Nachfolger Joe Joseph werde die finanzielle Disziplin beibehalten, die DHL im vergangenen Jahrzehnt bereits unter Beweis gestellt habe./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 15:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 15:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,94 €		 Abst. Kursziel*:
17,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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