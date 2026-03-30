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Marktkap. 35,89 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
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WKN 851247

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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Buy

09:41 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
16,25 EUR 0,15 EUR 0,93%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1790 auf 1650 Pence gesenkt. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre lägen unter den Konsensprognosen und beinhalteten für 2026 eine enttäuschende Profitabilität sowie für 2027 eine Korrektur, schrieb Mitch Collett in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies erscheine aber schon eingepreist, und zum neuen Kursziel habe die Aktie 20 Prozent Luft nach oben./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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