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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

19:21 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,96 EUR 0,17 EUR 2,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Analyst Harry J Gowers beschäftigte in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Schritt der US-Investmentgesellschaft Castlelake, die an diesem Tag drei Übernahmeangebote öffentlich gemacht habe, die der Verwaltungsrat der Billigfluggesellschaft abgelegt hatte. Damit wolle Castlelake wohl eine Reaktion der Aktionäre auf die Vorzüge des dritten und damit jüngsten Angebots hervorrufen. So könnte die Gesellschaft entweder Unterstützung für ein viertes Angebot erhalten oder eine Bestätigung dafür bekommen, noch vor Fristablauf von dem Vorhaben Abstand zu nehmen, schrieb er./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 14:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 14:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
5,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

19:21 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 easyJet Market-Perform Bernstein Research
15.06.26 easyJet Overweight Barclays Capital
10.06.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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