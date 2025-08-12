UBS AG

EON SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Energieversorger habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Bei den Zielen für dieses Jahr hätten die Essener eventuell noch Luft nach oben./rob/la/bek

