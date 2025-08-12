E.ON Aktie
Marktkap. 41,34 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Energieversorger habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Bei den Zielen für dieses Jahr hätten die Essener eventuell noch Luft nach oben./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: E.ON Neutral
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,04 €
|Abst. Kursziel*:
-3,37%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
16,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,88%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
