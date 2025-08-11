E.ON Aktie
Marktkap. 41,52 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen seien bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Bezug auf die nächste Regulierungsperiode rechne Eon mit neuen Papieren im vierten Quartal, woraufhin es Anfang 2026 möglicherweise eine Aktualisierung des Investitionsplans geben solle./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Sector Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,82 €
|Abst. Kursziel*:
-11,53%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
16,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,85%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|08:46
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.25
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
