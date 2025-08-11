RBC Capital Markets

EON SE Sector Perform

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen seien bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Bezug auf die nächste Regulierungsperiode rechne Eon mit neuen Papieren im vierten Quartal, woraufhin es Anfang 2026 möglicherweise eine Aktualisierung des Investitionsplans geben solle./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT

