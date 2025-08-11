DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.352 +0,3%Top 10 Crypto 16,70 +0,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.046 -0,9%Euro 1,1710 +0,3%Öl 66,16 +0,1%Gold 3.357 +0,3%
E.ON Aktie

16,07 EUR +0,22 EUR +1,39 %
STU
Marktkap. 41,52 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

RBC Capital Markets

EON SE Sector Perform

08:46 Uhr
EON SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
16,07 EUR 0,22 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen seien bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Bezug auf die nächste Regulierungsperiode rechne Eon mit neuen Papieren im vierten Quartal, woraufhin es Anfang 2026 möglicherweise eine Aktualisierung des Investitionsplans geben solle./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Sector Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,82 €		 Abst. Kursziel*:
-11,53%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
16,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,85%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

