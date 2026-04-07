DAX 23.766 -1,3%ESt50 5.853 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,2175 -1,7%Nas 22.635 +2,8%Bitcoin 60.935 -0,1%Euro 1,1683 +0,2%Öl 98,68 +2,1%Gold 4.744 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie im Minus: Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen
Palantir-Aktie nach Kursrutsch fester: Neue Datenschutzdebatte im NHS entfacht erneut Kritik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
196,00 EUR -5,30 EUR -2,63 %
STU
195,80 EUR -6,10 EUR -3,02 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,1 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Goldman Sachs Group Inc.

EssilorLuxottica Buy

12:26 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
196,00 EUR -5,30 EUR -2,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton änderte am Mittwoch seinen Bewertungsansatz für den Optikkonzern, um ihn näher an die europäische Medizintechnik-Branche zu rücken. Zudem hob er seine Schätzungen etwas an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
195,95 €		 Abst. Kursziel*:
35,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
196,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,20%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
302,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

12:26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
01.04.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

