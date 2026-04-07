NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton änderte am Mittwoch seinen Bewertungsansatz für den Optikkonzern, um ihn näher an die europäische Medizintechnik-Branche zu rücken. Zudem hob er seine Schätzungen etwas an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
195,95 €
|Abst. Kursziel*:
35,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
196,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,20%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
302,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|12:26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research