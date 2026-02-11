DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6300 +1,0%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
Siemens Energy SAP Mercedes-Benz Group Rheinmetall Siemens Deutsche Telekom Gerresheimer NVIDIA BASF Lufthansa Allianz Microsoft Amazon Bayer Commerzbank
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
EssilorLuxottica Aktie

265,20 EUR -16,20 EUR -5,76 %
STU
241,73 CHF +14,05 CHF +6,17 %
BRX
Marktkap. 115,55 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

15:41 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
265,20 EUR -16,20 EUR -5,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
266,50 €		 Abst. Kursziel*:
25,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
265,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,32%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
325,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

