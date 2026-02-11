EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 115,55 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
266,50 €
|Abst. Kursziel*:
25,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
265,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,32%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
325,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
