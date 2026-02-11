JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

15:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 265,20 EUR -16,20 EUR -5,76% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com