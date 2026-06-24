Evonik Aktie
Marktkap. 7,42 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Operativ laufe es im Augenblick robust, schrieb Helena Xu am Mittwoch nach Meetings mit dem Chemiekonzern auf der German & Swiss Corporate Conference. Evonik profitiere dabei im Bereich Advanced Technologies von momentan geringerer asiatischer Konkurrenz./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 10:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Buy
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,07 €
|Abst. Kursziel*:
24,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,23%
|
Analyst Name:
Helena Xu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|08:31
|Evonik Buy
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|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Buy
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|Evonik Overweight
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|02.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Evonik Underweight
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital