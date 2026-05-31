FedEx Aktie

353,10 EUR +0,40 EUR +0,11 %
STU
330,78 USD -19,64 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 84,22 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Goldman Sachs Group Inc.

FedEx Buy

10:16 Uhr
FedEx Buy
FedEx Corp.
353,10 EUR 0,40 EUR 0,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von FedEx Freight an. Die Anleger dürften das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur optimistisch sehen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 411,75		 Abst. Kursziel*:
-8,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 330,78		 Abst. Kursziel aktuell:
13,37%
Analyst Name:
Jordan Alliger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

10:16 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.05.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 FedEx Buy UBS AG
22.05.26 FedEx Overweight Barclays Capital
12.05.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

