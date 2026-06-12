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Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

08:01 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,26 €		 Abst. Kursziel*:
33,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,20%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

08:01 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.06.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09.06.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
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