flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,94 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,26 €
|Abst. Kursziel*:
33,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,20%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|08:01
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|08:01
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|08:01
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.