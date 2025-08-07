DAX 24.137 -0,2%ESt50 5.331 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1654 -0,1%Öl 66,34 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
74,90 EUR +0,60 EUR +0,81 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,57 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Fraport Neutral

08:01 Uhr
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
74,90 EUR 0,60 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 73 Euro angehoben. Elodie Rall begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Umstand, dass die Aktie des Flughafenbetreibers im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen und besser als die Wettbewerber-Papiere gelaufen sei. Das an das etwas schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis angepasste Kursziel liege nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Neutral

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,30 €		 Abst. Kursziel*:
-1,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
74,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:01 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Fraport Halten DZ BANK
07.08.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Fraport Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fraport auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 70 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Fraport-Aktie auf Mehrjahreshoch: Operatives Ergebnis bei Fraport besser als angenommen
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen