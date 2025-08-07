Fraport Aktie
Marktkap. 6,57 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 73 Euro angehoben. Elodie Rall begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Umstand, dass die Aktie des Flughafenbetreibers im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen und besser als die Wettbewerber-Papiere gelaufen sei. Das an das etwas schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis angepasste Kursziel liege nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Neutral
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
74,30 €
|Abst. Kursziel*:
-1,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
74,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
