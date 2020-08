FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Freenet nach Quartalszahlen von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebniskennziffern des Mobilfunk- und TV-Anbieters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulich sei auch der avisierte Anteilsverkauf von Sunrise, der Freenet rund 1,1 Milliarden Euro in die Kasse spülen dürfte./edh/mne