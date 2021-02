FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet nach Jahreszahlen und Aussagen zum Ausblick auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Beides habe im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion - ohne Modellanpassung, wie der Experte betonte. Der Dividendenvorschlag in Höhe von 1,65 Euro sei zuvor schon bekannt gegeben worden./tih/mis