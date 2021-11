LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach oben an. Er reagierte damit auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag der Vorwoche./ag/mis