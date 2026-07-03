GEA Aktie
Marktkap. 10,31 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea vor Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 64,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in einem Ausblick am Montag die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 bis 2028. Er rechnet für den Anlagenhersteller mit einer steigenden Nachfrage in diesem Jahr und besseren Wachstumsaussichten 2028./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Neutral
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
62,80 €
|Abst. Kursziel*:
2,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
62,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|18:41
|GEA Neutral
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