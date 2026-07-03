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GEA Aktie

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62,55 EUR -0,75 EUR -1,18 %
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Marktkap. 10,31 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
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Symbol GEAGF

JP Morgan Chase & Co.

GEA Neutral

18:41 Uhr
GEA Neutral
Aktie in diesem Artikel
GEA
62,55 EUR -0,75 EUR -1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea vor Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 64,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in einem Ausblick am Montag die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 bis 2028. Er rechnet für den Anlagenhersteller mit einer steigenden Nachfrage in diesem Jahr und besseren Wachstumsaussichten 2028./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Neutral

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
62,80 €		 Abst. Kursziel*:
2,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
62,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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