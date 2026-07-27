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Bernstein Research

Gerresheimer Market-Perform

12:11 Uhr
Gerresheimer Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
28,78 EUR 2,10 EUR 7,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Delphine Le Louet bezog sich in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch auf den angekündigten Verkauf der US-Tochter Centor sowie des weltweiten Geschäfts mit Primärverpackungen aus Kunststoff. Letzteres sei vom Markt weniger erwartet worden. Die Transaktionen dürften es Gerresheimer ermöglichen, durch den Abbau von Schulden wieder finanzielle Flexibilität zu erlangen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Market-Perform

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,32 €		 Abst. Kursziel*:
-2,11%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
28,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,28%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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