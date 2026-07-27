Gerresheimer Aktie
Marktkap. 965,74 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Delphine Le Louet bezog sich in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch auf den angekündigten Verkauf der US-Tochter Centor sowie des weltweiten Geschäfts mit Primärverpackungen aus Kunststoff. Letzteres sei vom Markt weniger erwartet worden. Die Transaktionen dürften es Gerresheimer ermöglichen, durch den Abbau von Schulden wieder finanzielle Flexibilität zu erlangen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Market-Perform
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,70 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
29,32 €
|Abst. Kursziel*:
-2,11%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
28,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,28%
|
Analyst Name:
Delphine Le Louet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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