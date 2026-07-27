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Symbol GRRMF

JP Morgan Chase & Co.

Gerresheimer Overweight

16:11 Uhr
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach dem angekündigten Verkauf zweier Geschäftsbereiche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Veräußerung der US-Tochter Centor sowie des Segments Primary Packaging Plastics an den Finanzinvestor Apex Partners dürfte die Verschuldungssituation des Verpackungsherstellers weitgehend bereinigen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,56 €		 Abst. Kursziel*:
61,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,89%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

16:11 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:31 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
12:11 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
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03.07.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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