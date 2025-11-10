DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur? CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.709,00 EUR +88,00 EUR +2,43 %
STU
3.429,00 CHF +58,00 CHF +1,72 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,32 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Goldman Sachs Group Inc.

Givaudan Buy

13:36 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.709,00 EUR 88,00 EUR 2,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4500 auf 4100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Bei Givaudan betonte sie aber die Stärke durch Wettbewerbsvorteile./ag/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
4.100,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.424,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.429,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.855,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

13:36 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Profitable Givaudan-Investition? SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start stärker
finanzen.net Anleger in Habachtstellung: SMI letztendlich kaum bewegt
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben
finanzen.net SMI-Handel aktuell: So performt der SMI am Freitagnachmittag
finanzen.net Handel in Zürich: SLI fällt nachmittags zurück
finanzen.net Handel in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus
finanzen.net SMI aktuell: SMI mittags im Minus
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen