Givaudan Aktie
Marktkap. 33,32 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4500 auf 4100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Bei Givaudan betonte sie aber die Stärke durch Wettbewerbsvorteile./ag/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
4.100,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.424,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
19,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3.429,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.855,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
