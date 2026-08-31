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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Hold

08:01 Uhr
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.492,00 EUR 6,00 EUR 0,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 3030 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien der europäischen Zutatenindustrie hätten sich zwar deutlich von ihren Tiefs im ersten Quartal erholt, die Bewertungen seien aber historisch gesehen noch sehr niedrig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montag. Die nächste Phase der Outperformance werde getrieben von biotechnologischen Innovationen und technologisch breit aufgestellten Unternehmen. Givaudan dürfte laut Dunford-Castro das Problem haben, dass der Vorteil durch die Premiumisierung im Bereich feine Duftstoffe schwinde. In anderen Kategorien sieht er andere aus der Branche aber besser aufgestellt. Symrise empfiehlt er zum Kauf./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.030,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3.282,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.265,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,20%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.269,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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