Grand City Properties Aktie
Marktkap. 1,94 Mrd. EURKGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
WKN A1JXCV
ISIN LU0775917882
Symbol GRNNF
Grand City Properties Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Grand City Properties von 12 auf 14 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Grand City Properties Buy
|Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,98 €
|Abst. Kursziel*:
27,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|08:01
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.24
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|13.08.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG