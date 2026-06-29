GSK Aktie
Marktkap. 92,32 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1870 auf 1890 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet mit einem Quartal im Rahmen der Erwartungen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das HIV-Geschäft dürfte stark gelaufen sein. Portfolio-Updates seien es, die wirklich im Fokus stünden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Neutral
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
18,90 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,92 £
|Abst. Kursziel*:
-5,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,57 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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