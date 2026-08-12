JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

18:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen an die Ergebnisse des Versicherers für das zweite Quartal an. Seine Prognose für den Jahresüberschuss hob er leicht an, sie liegt aber weiterhin über dem vom Unternehmen bestätigten Zielwert./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST

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Bildquellen: Hannover Rück