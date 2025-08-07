DAX 23.980 -0,4%ESt50 5.319 -0,3%Top 10 Crypto 16,38 -0,1%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.099 -0,1%Euro 1,1608 -0,1%Öl 66,66 -0,1%Gold 3.346 +0,0%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit - weitere Gespräche
Hannover Rück Aktie

258,00 EUR -8,00 EUR -3,01 %
STU
Marktkap. 32,03 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

RBC Capital Markets

Hannover Rück Outperform

10:56 Uhr
Hannover Rück Outperform
Hannover Rück
258,00 EUR -8,00 EUR -3,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis wegen einer niedrigeren Steuerquote um 5 Prozent darüber, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Selbst nach dem Kursrückgang infolge der Enttäuschungen der Konkurrentin Munich Re in der vergangenen Woche sieht er kurzfristig weitere Verluste für die Aktie./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
309,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
260,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,85%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
258,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,77%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

11:01 Hannover Rück Neutral UBS AG
10:56 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
09:46 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

