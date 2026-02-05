Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,93 Mrd. EURKGV 12,16
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Rückversicherers biete Qualität zu einem vernünftigen Preis, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend nach den Zahlen. Die Januar-Vertragserneuerungen mit Erstversicherern im Bereich Sach- und Haftpflicht zeigten eine Fortsetzung der Trends von 2025./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
312,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
246,40 €
|Abst. Kursziel*:
26,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
248,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|09:41
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:41
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:41
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets