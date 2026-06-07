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JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

18:06 Uhr
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Rückversicherers. Seine Gewinnerwartungen reduzierten sich sowohl für dieses als auch für die kommenden Jahre leicht. 2026 liege er damit aber noch immer über der Erwartung des Unternehmens selbst./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
225,40 €		 Abst. Kursziel*:
22,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
226,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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