Hannover Rück Aktie
Marktkap. 27,4 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Rückversicherers. Seine Gewinnerwartungen reduzierten sich sowohl für dieses als auch für die kommenden Jahre leicht. 2026 liege er damit aber noch immer über der Erwartung des Unternehmens selbst./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
225,40 €
|Abst. Kursziel*:
22,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
226,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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