Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 23,39 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Zahlen für das zweite Quartal von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) bis 2027. Hauptgrund seien höhere Stückkosten und etwas niedrigere Frachtraten, was teils durch höhere Volumina aufgewogen werde. Insgesamt schwankten die Gewinne der Reedereien stark./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 19:08 / GMT
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
123,50 €
|Abst. Kursziel*:
-19,03%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
120,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,22%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
