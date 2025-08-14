UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Zahlen für das zweite Quartal von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) bis 2027. Hauptgrund seien höhere Stückkosten und etwas niedrigere Frachtraten, was teils durch höhere Volumina aufgewogen werde. Insgesamt schwankten die Gewinne der Reedereien stark./rob/mis/tih

