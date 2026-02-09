Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 35,81 Mrd. EURKGV 18,44
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Besser als erwartet ausgefallene Margen in Europa und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr sollten zuversichtlich stimmen, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Wechselkurse könnten allerdings leicht sinkende Schätzungen nach sich ziehen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
197,30 €
|Abst. Kursziel*:
52,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
195,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,77%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:11
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:46
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets