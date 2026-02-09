Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Besser als erwartet ausgefallene Margen in Europa und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr sollten zuversichtlich stimmen, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Wechselkurse könnten allerdings leicht sinkende Schätzungen nach sich ziehen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

