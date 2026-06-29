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Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

20:06 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Obwohl für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum aus eigener Kraft prognostiziert werde, dürfte das operative Ergebnis des Baustoffherstellers (Ebitda) weitgehend unverändert bleiben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick. Dabei verwies sie auf das schwierige Verhältnis von Preisen zu Kosten im Jahresvergleich./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
292,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
167,10 €		 Abst. Kursziel*:
74,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
166,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,16%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledging of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 218.11
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 136.32
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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