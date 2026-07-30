JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 250 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern leicht nach unten in Richtung des Mittelpunktes der konkretisierten Gewinnspanne angepasst, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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