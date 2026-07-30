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Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

13:46 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 250 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern leicht nach unten in Richtung des Mittelpunktes der konkretisierten Gewinnspanne angepasst, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
160,20 €		 Abst. Kursziel*:
40,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
157,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,50%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
234,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

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13:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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30.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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