HelloFresh Aktie
Marktkap. 854,32 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (AEbitda) habe leicht über dem Konsens gelegen, doch der Umsatzschwund sei schärfer gewesen als vom Kochboxenanbieter avisiert, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Alles in allem resümierte er, dass das Effizienzprogramm zwar weiterhin gut vorankomme, die Stabilisierung der Umsatzentwicklung aber entscheidend bleibe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,13 €
|Abst. Kursziel*:
17,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
