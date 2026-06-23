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Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

08:16 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
71,66 EUR 0,96 EUR 1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
70,82 €		 Abst. Kursziel*:
5,85%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
71,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,61%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:16 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
19.06.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
25.05.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
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