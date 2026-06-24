Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 23,79 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen belassen. Was die bereinigten Kosten betrifft, habe der Modehändler erneut besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket hätten die Zahlen aber auch für die Pessimisten wieder etwas geboten mit einem berichteten Gewinn je Aktie, der vor allem wegen einmaliger Restrukturierungsaufwendungen unter dem Konsens gelegen habe./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
160,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
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