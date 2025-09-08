Jefferies & Company Inc.

Hermès (Hermes International) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Hold" belassen. Dank einer relativen Kursschwäche habe sich der Bewertungsaufschlag zur Luxusgüterbranche seit Mitte April auf 50 Prozent halbiert, schrieb James Grzinic am Dienstag. Die ausgebliebene Wiederbeschleunigung der vierteljährlichen Umsatzdynamik auf einen zweistelligen Prozentwert im ersten Halbjahr sei dafür ein entscheidender Faktor gewesen. Für das dritte Quartal erwartet Grzinic ein organisches Konzernwachstum von 9,7 Prozent./gl/ag

