Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 213,76 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Hold" belassen. Dank einer relativen Kursschwäche habe sich der Bewertungsaufschlag zur Luxusgüterbranche seit Mitte April auf 50 Prozent halbiert, schrieb James Grzinic am Dienstag. Die ausgebliebene Wiederbeschleunigung der vierteljährlichen Umsatzdynamik auf einen zweistelligen Prozentwert im ersten Halbjahr sei dafür ein entscheidender Faktor gewesen. Für das dritte Quartal erwartet Grzinic ein organisches Konzernwachstum von 9,7 Prozent./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Hold
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.300,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2.102,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2.108,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.499,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
