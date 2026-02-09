Hermès (Hermes International) Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Chiara Battistini hob am Donnerstag ihre Schätzungen nach den Jahreszahlen des Luxusherstellers an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMT
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.350,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.182,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.169,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.423,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
