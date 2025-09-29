Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 216,91 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca berichtete am Dienstag von einem Vorab-Briefing mit dem Luxusgüterkonzern zu dessen drittem Quartal. Hermes gehe davon aus, dass die Trends in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) denen im ersten Halbjahr 2025 gleichen würden. Im Hinblick auf den Second-Hand-Markt sei in den Filialen auf lange Wartezeiten verwiesen worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.650,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.116,00 €
|Abst. Kursziel*:
25,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.073,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,83%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.490,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|12:51
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hermès (Hermes International) Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.