Hermès (Hermes International) Aktie

2.073,00 EUR -47,00 EUR -2,22 %
STU
2.116,00 EUR +43,00 EUR +2,07 %
GVIE
Marktkap. 216,91 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

12:51 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Hermès (Hermes International)
2.073,00 EUR -47,00 EUR -2,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca berichtete am Dienstag von einem Vorab-Briefing mit dem Luxusgüterkonzern zu dessen drittem Quartal. Hermes gehe davon aus, dass die Trends in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) denen im ersten Halbjahr 2025 gleichen würden. Im Hinblick auf den Second-Hand-Markt sei in den Filialen auf lange Wartezeiten verwiesen worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.650,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
2.116,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
2.073,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,83%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.490,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:51 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
29.09.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
11.09.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
10.09.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 Hermès (Hermes International) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

