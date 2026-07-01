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Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

17:21 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 508 Euro belassen. Der Baudienstleister habe beim Nettogewinn einmal mehr die durchschnittliche Analystenprognose übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Der erneut angehobene Jahresausblick dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
508,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
437,40 €		 Abst. Kursziel*:
16,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
434,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,89%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
499,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

17:21 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
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