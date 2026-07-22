DAX 25.642 +0,7%ESt50 6.353 +1,7%MSCI World 4.804 +1,3%Top 10 Crypto 8,3945 +1,6%Nas 25.038 +2,4%Bitcoin 56.248 +0,9%Euro 1,1510 +0,5%Öl 89,84 -1,0%Gold 4.106 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 adidas A1EWWW SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX fester -- Wall Street im Plus -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- Meta, NVIDIA, AMD, Micron, Robinhood, T3 im Fokus
Top News
adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
60,02 EUR +5,91 EUR +10,92 %
STU
finanzen.net zero
Infineon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 75,22 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

13:36 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
60,02 EUR 5,91 EUR 10,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Chipkonzern könnte die Markterwartungen übertreffen, denn die Wettbewerber hätten bereits starke Resultate gemeldet, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Wegen der vorgenommenen Preiserhöhungen könnte Infineon zudem seine Umsatzprognose und infolgedessen auch seine Margenprognose nach oben korrigieren./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,29 €		 Abst. Kursziel*:
73,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,95%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

13:36 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Im Aufwind Infineon-Aktie dreht nach fünf Verlusttagen ins Plus: Das steckt hinter der Erholung Infineon-Aktie dreht nach fünf Verlusttagen ins Plus: Das steckt hinter der Erholung
finanzen.net Infineon-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Infineon introduces rad-hard GaN HEMT driver
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times LS Electric, Infineon team up to power AI data center boom
Semiconductor Today Infineon supplying CoolSiC MOSFETs 1200V and gate drivers to ADVANTICS
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen