Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 103,74 Mrd. EURKGV 11,06
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,90 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Ergebnisse der Italiener im vierten Quartal 2025 an. Sie berücksichtigte dabei auch die Signale vom Kapitalmarkttag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
