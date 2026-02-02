DAX 24.866 +0,3%ESt50 6.023 +0,3%MSCI World 4.551 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.330 -0,7%Euro 1,1803 +0,1%Öl 66,51 +0,3%Gold 4.924 +5,7%
Intesa Sanpaolo Aktie

6,09 EUR +0,08 EUR +1,40 %
5,57 CHF +0,08 CHF +1,40 %
Marktkap. 103,74 Mrd. EUR

KGV 11,06
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

JP Morgan Chase & Co.

Intesa Sanpaolo Overweight

08:11 Uhr
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,09 EUR 0,08 EUR 1,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,90 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Ergebnisse der Italiener im vierten Quartal 2025 an. Sie berücksichtigte dabei auch die Signale vom Kapitalmarkttag./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,97 €		 Abst. Kursziel*:
17,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

